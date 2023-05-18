Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Росфинмониторинг предложил указывать информацию об их получателе при совершении внутрироссийских и трансграничных переводов, соответствующие поправки в антиотмывочный закон представили еще в марте 2023 года и теперь разработали новую редакцию. Об этом пишет журнал Forbes.

Кроме того, ведомство предложило ограничить размер денежных переводов без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей либо ее эквивалентом в иностранной валюте. При этом авторы инициативы также считают, что банки при переводе могут указывать вместо полной информации о фамилии, имени и отчестве только фамилию с инициалами, а вместо реквизитов удостоверения личности — серию с номером паспорта или ИНН.

В обновленной версии документа предлагается ввести исключения для операций через Систему быстрых переводов (СБП) и не указывать в таких случаях паспортные данные, ИНН и номер банковского счета. В настоящее время в действующем законодательстве закреплено правило, при котором при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, а информация о получателе не требуется.

В случае принятия этого закона изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин призвал перестроить подходы к противодействию незаконным финансовым операциям юридических и физических лиц ввиду изменения экономической обстановки в мире.