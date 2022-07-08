Москва, 8 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Изменение экономической обстановки в мире вследствие неправовых односторонних действий Запада оказывает негативное влияние на глобальную антиотмывочную систему, придавая ей политический характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, нестабильность всей международной валютной финансовой системы, разрушение логических цепочек вынуждает страны переходить на новые механизмы расчета. В этой связи меняется характер угроз, появляются новые риски не только на международном, но и на национальном уровне, отметил Чиханчин.

«Бизнес и банковская система вынуждены оперативно перестраивать торговые и внешнеэкономические контакты. Поэтому подходы к противодействию незаконным финансовым операциям юридических и физических лиц также нуждаются в определенной перестройке», — сказал глава службы.