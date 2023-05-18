Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Российские военные в зоне специальной военной операции уничтожили на купянском направлении миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 18 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Российские военные на купянском направлении уничтожили 3 украинских дрона «Фурия», минометный расчет и склад с боеприпасами», — сообщил Зыбинский РИА Новости.

По его словам, за сутки авиация ВС России нанесла удары по сосредоточению личного состава и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник понёс потери в районах Синьковки, Кисловки и Берестового Харьковской области.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 17 мая заявил, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на купянском направлении до 115 человек личного состава. Кроме того, российские военные на этом направлении уничтожили гаубицу «Мста-Б» и две боевые бронированные машины.