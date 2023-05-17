Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Розыск похищенных при атаке на автоколонну с гуманитарным грузом людей начали власти Нигерии при тесном взаимодействии Госдепартамента США. Об этом 17 мая сообщила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Пауэр подтвердила информацию о гибели при нападении на автоколонну двух сотрудников посольства США в Нигерии, а также двух сопровождавших их сотрудников полиции. По словам Пауэр, остальные члены автоколонны числятся пропавшими без вести. Сколько человек пропало без вести и есть ли среди них граждане США, Пауэр уточнять не стала.

« Государственный департамент тесно сотрудничает с нигерийскими властями в их поисках», — отметила Пауэр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несколько сотрудников посольства США были убиты при обстреле автоколонны с гуманитарным грузом на юге Нигерии. Об этом сообщила газета Daily Trust.

Уточняется, что сотрудники посольства США находились с гуманитарной миссией в нигерийском штате Анамбра. В районе населённого пункта Огбару колонна подверглась обстрелу.