Абуджа, 17 мая, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Несколько сотрудников посольства США убиты при обстреле на юге Нигерии. Об этом 16 мая сообщила газета Daily Trust.

AMISOM Public Information Полиция Нигерии

Уточняется, что сотрудники посольства США находились с гуманитарной миссией в Анамбре. В районе населённого пункта Огбару колонна подверглась обстрелу.

Сотрудник полиции по связям с общественностью в Анамбре подтвердил информацию о нападении на колонну. По предварительным данным, жертвами атаки стали как минимум четыре человека, ещё несколько человек получили ранения.

В свою очередь миссия США в Нигерии подтвердила факт нападения на гуманитарную колонну, но подробности не сообщила.

Отмечается, что штат Анамбра на юго-востоке Нигерии отличается высоким уровнем насилия. В полиции предполагают, что атаку на колонну могла совершить сепаратистская группировка «Коренные жители Биафры» (IPOB).

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении боевиками на северо-западе Нигерии по меньшей мере 80 человек, среди которых дети и женщины.