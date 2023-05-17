Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Власти Чехии отменили девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми Советский Союз получил в бесплатное пользование 59 земельных участков, объявил чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак, передает агентство ČTK.

По словам чиновника, чехословацкое руководство подписало эти документы якобы «под дулами российских танков». Журналисты ČTK уточнили, что после отмены указов Россия всё же сможет использовать указанные земли в рамках арендных соглашений или других решений, которые соответствуют интересам Праги.

Они также представили информацию чешского министерства иностранных дел, согласно которой в пользовании российской стороны находились участки общей площадью порядка 92 тыс. кв. метров. При этом Чехия имеет на территории России объекты, занимающие площадь 26 875 кв. метров.

В Праге считают, что такое соотношение не соответствовало принципу взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрыву склада боеприпасов, который произошёл в 2014 году. После этого чешские власти выслали со своей территории 18 российских дипломатов.

В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь чешское правительство потребовало снизить численный состав посольства РФ в Праге до количества чешских дипломатов в Москве.