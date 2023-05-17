Asia Times: украинские военные должны эвакуироваться из Артемовска до наступления выходных

Артемовск, , 14:54 — REGNUM Украинские войска могут покинуть Артёмовск, за который идут ожесточённые бои, до наступления выходных. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Asia Times.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье говорится, что ВСУ скоро эвакуируются из города, практически полностью занятого российскими бойцами. Автор материала выразил уверенность, что операция по выводу должна закончиться ещё до наступления выходных, так как, по его мнению, в противном случае российские войска возьмут ВСУ в окружение. В тексте также отмечается, что битва за Артёмовск — это битва украинского президента, так как именно он отдал приказ удерживать город любой ценой.

«Украинцы могли бы договориться с русскими о безопасном выводе войск, но маловероятно, что Зеленский допустит это», — пишет автор статьи Стивен Брайен.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, он предположил, что Днепр мог бы стать логичным следующим этапом наступления российских войск, так как при его достижении «Украина будет разрезана пополам». Брайен отметил, что оружие, которое поставляет Запад, часто уничтожается ещё до поступления на позиции ВСУ, а живая сила стала «ахиллесовой пятой» Киева, пытающегося мобилизовать всё больше мужчин.

Ранее российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы ВСУ в районе Артёмовска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Ракетное подразделение группировки также нанесло удары по пунктам временного размещения 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад противника. 15 мая также стало известно, что российские подразделения, несмотря на все сложности, заняли в Артёмовске высотки, которые ВСУ считали ключевыми.