Донецк, 17 мая, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по предварительным данным, погибли три мирных жителя. Об этом 17 мая сообщили в районной администрации.

Валентин Спринчак/ТАСС Скорая помощь

«Предварительно, трое погибших в районе микрорайона Горняк», — привело слова представителя администрации ТАСС.

Он отметил, что сейчас на месте обстрела работают сотрудники МЧС и врачи, и добавил, что точное число раненых пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет.