Вашингтон, 17 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Ряд стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Об этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в материале, опубликованном на платформе Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Херш пояснил, что группа стран призвала украинского лидера положить конец конфликту и позволить начать процесс восстановления.

«Даже если для этого [президенту Украины] необходимо уйти в отставку», — написал Херш.

В материале также говорится, что политик «не шевелится» и начинает терять западную поддержку.

По некоторым данным, в группу стран под руководством Польши также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года после обращения властей Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины, призвал украинских военных сложить оружие и предупредил о незамедлительном ответе в случае попыток вмешаться в происходящее извне.

С этого времени появилось несколько планов мирного урегулирования конфликта. В МИД также напомнили, что весной 2022 года практически готовые мирные договорённости, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты. Украинский лидер даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом России.

О том, что стороны, вовлечённые в конфликт на территории Украины, должны создать условия для мирных переговоров, поскольку иного способа разрешить украинский кризис не существует, заявил 13 апреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Цинь Ган.