Луганск, 17 мая, 2023, 09:09 — ИА Регнум. На донецком направлении Вооружённые силы Украины продолжают наращивать группировку сил. Об этом 17 мая сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Флаг Украины

«На донецком направлении сохраняется большое скопление вооружения, военной техники, а также личного состава ВФУ (вооружённых формирований Украины. ― Прим. ред.)», ― написал Марочко в Telegram-канале.

По его словам, большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом двигается по автодорогам на участке местности Миньковка ― Часов Яр. Кроме того, в этом районе сосредоточено большое количество пунктов временной дислокации украинских военных.

«Трафик весьма интенсивный, но не превышает прошлонедельных показателей», ― указал подполковник.

По словам Марочко, на это направление силы подтягивают достаточно регулярно, однако из-за частых потерь численность подразделений приблизительно остаётся на прежних значениях.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 15 мая на донецком направлении российские войска уничтожили до 215 украинских военных. Кроме того, ВСУ потеряли здесь пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».

На следующий день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что наиболее сложная обстановка в зоне СВО сложилась в районе населённого пункта Красное в Донецкой Народной Республике. В течение суток на этом направлении подразделения 4-й мотострелковой бригады отразили десять атак украинских военных.

17 мая российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска ДНР.