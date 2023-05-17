В США отели начали выселять бездомных ветеранов ради заселения мигрантов
В США отели начали выселение бездомных ветеранов, чтобы заселить мигрантов ради прибыли
Нью-Йорк, США, 17 мая, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Ветеранов, у которых нет своего жилья, начали выселять владельцы отелей в США ради заселения на освободившиеся места мигрантов. Об этом 16 мая сообщила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.
Журналист пояснила, что обмен ветеранов на мигрантов позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в размере до ста долларов за ночь. Карбонаро рассказала о как минимум 20 ветеранах, которых буквально выгнали на улицу. В ситуацию вмешались правозащитники, которые помогли поселить ветеранов в другие отели.
Представитель благотворительного фонда Брайан Малер пояснил, что администрация президента США Джозефа Байдена, а также губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на фоне отсутствия планирования и коммуникации привели к кризису в Нью-Йорке, из-за которого ветеранов вынудили уйти на улицу. Малер обратил внимание, что в штате множество людей находятся в группе риска.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американский союз защиты гражданских свобод подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джозефа Байдена, который ограничил предоставление убежища мигрантам.
Новые меры, вступившие в силу в США с 11 мая, предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения границы этой страны.