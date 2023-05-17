В Вашингтоне в дом помощника Байдена по нацбезопасности проник неизвестный мужчина

Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Неизвестный мужчина проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне. Об этом 16 мая сообщила газета The Washington Post.

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Отмечается, что неизвестный умудрился проникнуть в дом без взлома. Инцидент произошёл в апреле около 03:00 по местному времени. Салливан столкнулся с мужчиной в доме и велел ему немедленно уйти.

Неизвестный не причинил никому вред и не нанёс урона имуществу. Предполагается, что мужчина не осознавал, где он находится, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом сотрудники секретной службы США, ответственные за безопасность высокопоставленных чиновников, охраняют дом круглосуточно, но проникновения мужчины не заметили и узнали о произошедшем непосредственно от Салливана.

Как сообщил ТАСС представитель Секретной службы США Энтони Гульельми, в связи с инцидентом в сфере безопасности, который произошел в доме Салливана, проводится проверка. Хотя в результате происшествия никто не пострадал, начато всеобъемлющее расследование для выяснения всех подробностей произошедшего. Гульельми добавил, что в связи с инцидентом уже были приняты дополнительные меры безопасности.

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