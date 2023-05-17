Париж, , 00:31 — REGNUM Телефон бывшей главы министерства обороны Франции Флоранс Парли прослушивался вредоносным шпионским программным обеспечением Pegasus во время нахождения на должности. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило издание Mediapart.

Шпион Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Флоранс Парли стала пятым министром, которая была целью злоумышленников, подтвердили французские власти», — говорится в сообщении.

По данным источника, жертвами злоумышленников также стали бывший министр образования Жан-Мишель Бланке, бывший министр развития территорий Жаклин Гуро и министр-делегат по вопросам жилья Эммануэль Варгон.

Отмечается, что найденные следы вредоносного программного обеспечения не дают возможности выявить страну, ответственную за эти атаки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже. По данным следствия, подозреваемая собирала информацию о российских Вооружённых силах.