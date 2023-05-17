В Перу из-за падения микроавтобуса с обрыва погибли 10 человек

Лима, , 05:11 — REGNUM По меньшей мере 10 человек погибли в результате падения микроавтобуса с обрыва на западе Перу, сообщило агентство Andina.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Происшествие произошло в провинции Анкаш. Микроавтобус упал в пропасть, когда заезжал на мост Таблакача.

Еще девять пассажиров, которые находились в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в провинции Талара на северо-западе Перу разбился автобус с 60 пассажирами. Авария унесла жизни 25 человек. В середине февраля в Панаме автобус с мигрантами упал с обрыва, что привело к гибели 33 человек.