Вашингтон, 17 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Британские военные, обучая военнослужащих Вооружённых сил Украины использовать снаряды с обеднённым ураном для ведения огня из основных боевых танков Challenger 2, проводят «уроки смерти», заявил американский журналист Клейтон Моррис в рамках программы Redacted News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Американский ведущий прокомментировал видео обучения украинских военнослужащих британскими специалистами по управлению танками Challenger 2. На одном из фрагментов видно, как британский военный объясняет, зачем нужны различные типы танковых снарядов, в том числе и снаряды с обеднённым ураном.

«Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — сыронизировал Моррис.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Великобритания направила Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обеднённым ураном. Эту информацию подтвердил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи. При этом замминистра отметил, что Великобритания не будет следить за тем, как и в каких случаях Вооружённые силы Украины будут применять подобный тип боеприпасов.