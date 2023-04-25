Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном

Лондон, , 18:19 — REGNUM Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для Challenger-2, в том числе с обеднённым ураном. Это следует из письменных ответов заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, направленных на запрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Лондон не отслеживает, как Украина использует такие снаряды, и не собирается нести ответственность за ликвидацию последствий применения обеднённого урана.

«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов», — указал Хиппи.

На вопрос депутата, где именно буду использованы такие снаряды замминистра указал, что боеприпасы под контролем ВСУ, и минобороны Британии не следит за их применением. Кроме того, обязательств устранять последствия применения снарядов Лондон на себя не брал, подчеркнул Хиппи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала планы страны поставить Украине снаряды с ураном.

В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что Москве придётся реагировать на такой шаг. Президент указал, что поставки снарядов с обеднённым ураном свидетельствуют о намерении Запада бороться с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

Минобороны РФ и различные эксперты отмечали опасность таких снарядов как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Западные СМИ также писали, что после применения США таких снарядов в Ираке в стране значительно возросло количество случаев развития онкозаболеваний.

По словам кандидата химических наук, военного эксперта Олега Желтоножко, применение снарядов с обеднённым ураном вызовет химическое заражение местности. Металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом, и радиационным, так как, даже обеднённый, он излучает альфа-частицы.