Киев, 16 мая, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос во вторник, 16 мая, назвал недооценку мощи и возможностей российской армии главной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского, которую он допустил с началом специальной военной операции России. По мнению военачальника, украинский лидер недооценил мощь российской армии, что и стало главной причиной всех неудач.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии? Посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — сказал Кривонос в интервью YouТube-каналу «Фабрика новин».

Генерал не согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о «геополитическом поражении» России. Кривонос отметил, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее признал, что ВСУ не готовы к столь долго анонсируемому контрнаступлению. Украинский лидер заявил, что в случае немедленного наступления его войска потеряют множество людей, но сообщил о планах победить до ноября 2024 года, чтобы успеть до президентских выборов в США. При этом сам он не уверен, что украинское контрнаступление возымеет значительный успех.