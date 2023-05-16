Вена, 16 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Планы Киева пополнить парк боевой техники танками собственного производства вызвали смех у читателей издания Exxpress. О намерении заказать у «Укроборонпрома» боевые машины «Оплот» ранее заявило министерство обороны Украины.

ИТАР-ТАСС/Владимир Синдеев Танк «Оплот»

В статье отмечается, что таким образом Украина пытается показать НАТО, что не зависит полностью от поставок западного вооружения. Эксперты полагают, что эти танки вряд ли окажут какое-либо влияние на ход конфликта, но, по их словам, они имеют прежде всего символическую ценность. Имея в виду вступление в НАТО, Киев, вероятно, хочет показать этим, что может самостоятельно участвовать в военных действиях, отмечается в публикации.

Читатели издания недоумевают, зачем тогда Киев выпрашивает боевые танки по всему миру.

«Танк сделали из кубиков лего», — прокомментировал один из читателей.

Другой напомнил, что «Оплот» выпускается с 2009 года. Их насчитывается ровно 54 единицы. После экспорта в Таиланд (10–20 единиц) возникли трудности с доставкой.

«Сейчас его, вероятно, можно производить только в каком-нибудь подвале — в качестве детского труда», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, основной боевой танк Т-84У «Оплот» был создан в 1994 году как модернизация советского основного боевого танка Т-80. По официальным данным ВСУ, шесть танков Т-84У «Оплот» числились в составе 14-й механизированной бригады. Как минимум одну такую машину захватили в качестве трофея ополченцы Донбасса.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников заявлял, что украинский танк Т-84 «Оплот» устареет, прежде чем им удастся перевооружить армию. По его словам, завод, выпускающий машины, способен производить лишь 10 единиц в год. Для обеспечения одной танковой бригады сотней «Оплотов» понадобится 10 лет. Руководивший танковым взводом специалист добавил, что Т-84 — это не танки нового поколения, они бесперспективны.

Так, на одном из танковых соревнований в Германии украинский Т-84 «Оплот» занял последнее место. В первый день состязаний у украинской боевой машины отказала система управления огнём.