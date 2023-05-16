Москва, 16 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Авиацию привлекли к тушению пожара в ангаре на юго-востоке Москвы, сообщили 16 мая в пресс-службе МЧС.

Владимир Югасов ИА REGNUM Бывшая территория АЗЛК. Москва

По данным ведомства, огнеборцы заняты ликвидацией пожара на площади 1800 кв. м. В тушении участвуют 109 человек, в борьбе с огнём задействовали 32 единицы техники.

«К тушению пожара привлечён вертолёт Ка-32 МАЦ, следует пожарный поезд РЖД», — сообщили в ведомстве. О пострадавших информации нет.

Пожар в Москве вспыхнул 16 мая после полудня в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на улице Южнопортовой (дом 19-а, строение 1). Ангар находится на территории частного предприятия по утилизации вторсырья.

ИА REGNUM сообщило 16 мая о пожаре на свалке мусора за парковкой завода «Москвич». Площадь пожара составляла 70 кв. м.