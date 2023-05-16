Рига, , 14:25 — REGNUM Советская и латвийская актриса Регина Разума, снявшаяся в сериале «Каменская», фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Последний репортаж» и дугих, скончалась на 72-м году жизни. Эту информацию 15 мая обнародовал Новый Рижский театр (Jaunais Rīgas teātris, JRT) на официальном сайте

Актриса Регина Разума Кадр из к/ф «Стрелы Робин Гуда» реж Сергей Тарасов. 1975г. СССР

Актриса умерла 14 мая. Причины её смерти не сообщили.

«Регина Разума была одним из главных лиц JRT с 1993 года. На самом деле история JRT с самого начала немыслима без этой актрисы», — заявил по случаю кончины основатель и художественный руководитель театра Алвис Херманис.

Регина Разума родилась в 1951 году в Риге, окончила Рижское хореографическое училище. С 1968 года она работала в Государственном ансамбле песни и танца «Дайле». Её первая кинороль была в фильме «Танец мотылька» режиссёра Ольгерта Дункерса, вышедшем на экраны в 1971 году.

Всего она снялась более чем в 20 художественных фильмах, в том числе в картинах «Не покидай», «Сказки старого волшебника», «Возвращение Баттерфляй» и других.