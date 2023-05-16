Москва, 16 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Госдума 16 мая приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, уведомление о денонсации будет направлено в парламенты стран мира в этот же день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Документ внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого договора. В 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный документ ратифицировали только четыре страны: Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина. При этом в 2007 году Россия приостановила своё участие в договоре, отметив, что это будет длиться до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют его. До настоящего момента юридически РФ была участником ДОВСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в Госдуме денонсации этого соглашения.

10 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил ИА REGNUM, что России больше нет никакого смысла играть в игру под названием «Договор об обычных вооружённых силах в Европе», так как он уже не имеет смысла и не помогает обеспечить безопасность страны. Как отметил депутат, другая сторона либо не исполняла положения ДОВСЕ, либо компенсирует формальное соблюдение этого соглашения развитием иных типов вооружений.