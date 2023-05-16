Жену экс-канцлера Германии Шрёдера уволили за визит в посольство России на 9 Мая

Берлин, , 12:50 — REGNUM Жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ен Ким-Шрёдер во вторник, 16 мая, уволили после их визита в посольство России в Берлине в День Победы. Она работала представителем компании NRW. GlobalBusiness в Южной Корее.

Со Ен Ким-Шрёдер soyeonschroederkim

Теперь её освободили от должности. Как сообщил таблоид Bild, руководство предприятия якобы неоднократно доводило до неё и других сотрудников информацию о том, что не нужно публично высказываться по «политически чувствительным» вопросам, особенно в отношении ситуации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в День Победы, 9 мая, экс-канцлер и его супруга посетили торжественный приём в российском посольстве в Германии. Мероприятие посетили и другие немецкие политики, а также дипломаты из СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки и с Ближнего Востока. Как отметили немецкие СМИ, посещением приёма чиновники и дипломаты открыто показали своё отношение к украинскому конфликту.

Самого же Шрёдера часто критикуют за отказ принять «однозначную позицию» по украинскому конфликту. Из-за этого в марте 2023 года его хотели исключить из Социал-демократической партии, однако запрос отклонили во второй инстанции арбитражной комиссии партии.