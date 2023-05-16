ДНР, 16 мая, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили мост через реку в районе Артёмовска, по которому ВСУ перебрасывали резервы. Видео удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Кадр из видео Точным ударом ЧВК «Вагнер» уничтожен мост через реку

На кадрах видно, как после одного точного удара артиллерии переправа рассыпается на кусочки. После разрушения мост остался непригодным для движения. Иные подробности не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Военкоры русской весны» опубликовали видео с украинскими военными, попавшими в засаду на «дороге смерти» под Артёмовском. На кадрах видно, как после яркой огненной вспышки они с криками отбегают от взорвавшейся машины, в которую метко попала российская противотанковая ракета.