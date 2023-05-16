В России создали средство доставки вакцин без возбудителя болезни
Санкт-Петербург, 16 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Биохимики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали универсальный контейнер для доставки матричной РНК патогена в клетки человека для запуска выработки антител, который позволит создавать различные вакцины против широкого спектра заболеваний. Результаты их исследования 16 мая опубликовал журнал Pharmaceutics.
Как напомнили учёные СПбПУ, лучший способ защиты от инфекционного заболевания — это лёгкий контакт организма с неактивным вирусом или его компонентами при вакцинации, что известно ещё с XVIII века и в очередной раз подтвердилось в период пандемии.
Они указали, что в классических вакцинах находятся только фрагменты вирусов — уникальные участки белков, и после введения их в организм начинается выработка антител, которые нейтрализуют действия патогенов.
Также уточняется, что в современной вакцинологии есть другое направление — создание вакцин на основе генетического материала возбудителей инфекционных заболеваний, при котором биохимики исследуют белки патогенов, определяя, с какой именно матричной РНК (мРНК) они синтезировались. При использовании таких препаратов организм человека не контактирует с вирусами, что безопаснее, быстрее и дешевле, а сама защита, по мнению учёных, — надёжнее.
При этом при создании таких вакцин возникают трудности, так как разработчикам, помимо идентификации нужной последовательности РНК и её наработки, нужно разработать «контейнер» для доставки этой последовательности до места назначения в целостности для облегчения её проникновения через клеточную мембрану.
«Носитель для РНК позволит максимально эффективно использовать потенциал мРНК-вакцин и снизить количество вводимого материала. Антиген нарабатывается внутри клеток в большом количестве и с правильной структурой, что критично для формирования иммунного ответа», — заявила доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Яна Забродская.
Она уточнила, что одной из самых эффективных систем введения молекул в организм являются липосомы — шарики с оболочкой из липидов (жиров) и водой внутри, в связи с чем ученые СПбПУ в составе международного исследовательского коллектива предложили оригинальный состав липосом, позволяющий поместить самую разную по размерам и параметрам мРНК.
«Липосомы берегут РНК от ферментов, которые могут ее разрушить, и успешно доставляют генетический материал в клетки. После того как мРНК оказывается внутри клетки, на ее основе синтезируется интересующий нас белок. Нами подобран оптимальный состав липидов для наиболее эффективной доставки фрагмента нуклеиновой кислоты внутрь эукариотических клеток», — пояснила доцент.
Забродская отметила, что ученые экспериментально проверили эффективность выработки белка-антигена в живых клетках на клеточных культурах человека.
Результаты этого исследования создают основу для разработки универсальных носителей любой РНК, так как с помощью них можно создать препараты для лечения и профилактики различных заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил, что Пентагон через центр на Украине проводил программу Пи-444 по усилению вируса птичьего гриппа. Он добавил, что минобороны США выбрало Украину из-за её уникального географического положения: через украинскую территорию мигрирует более 270 видов птиц, которых можно использовать в качестве резервуара для патогенов.