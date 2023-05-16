Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке

Москва, , 11:12 — REGNUM Российские танкисты, закрывшись в подбитом танке, 10 часов отстреливались от украинских войск, а потом вышли к своим через украинские окопы. Об этом 16 мая рассказал командир танка — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.

Бой Кадр из видео Министерство обороны Российской Федерации

«Десять часов отстреливался из подбитой машины, был ранен осколками, а покинув танк, заплутал и попал в украинские траншеи», — сказал Баганов.

Российский военный рассказал, что увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил на рукав, а там повязка желтая. Тогда военнослужащий понял, что попал в украинские окопы.

По словам Баганова, за 10 часов танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции.

Экипаж серьезно пострадал: командир танка получил ранение осколками, механик-водитель получил ранения в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, на купянском направлении российская авиация нанесла сокрушительные удары по ВСУ. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский отметил, что российские военные сорвали три попытки ротации украинских подразделений в зоне СВО. Он также сообщил, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник «Фурия».