SHOT: беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал пропускной пункт в Климовском районе Брянской области

Брянск, , 10:04 — REGNUM В Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал пропускной пункт. Об этом сообщил Telegram канал Shot.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что атаку совершили примерно в 23:00 мск 15 мая.

«Раздался взрыв на крыше здания автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи». Он находится в Климовском районе в 350 м до границы», ― говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, на здание упал дрон с боевой частью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ещё один беспилотник в Брянской области уничтожили 16 мая. Как заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, украинский дрон самолётного типа система противовоздушной обороны Вооружённых сил сбила в Клинцах.

«Пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», ― сообщил глава Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 15 мая, украинский беспилотник совершил атаку на сотрудников полиции в Брянской области. Полицейские прибыли в населённый пункт Хоромное после получения информации о его обстреле со стороны ВСУ. В это время на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство. В результате произошедшего две машины получили повреждения.

В тот же день беспилотник-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Дрон упал на расстоянии 400 метров от границы России с Украиной и после этого взорвался.

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