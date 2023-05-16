Горловка, ДНР, 16 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждение здание Зайцевской поселковой администрации в Никитовском районе города, написал глава города Иван Приходько 16 мая в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Поврежденное окно после обстрела ВСУ

«Повреждены поселковая администрация и клуб «Досуг», обстрелом оборваны линии электропередачи», — сообщил Приходько.

Глава города уточнил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получил также дом 123 на улице Фадеева, у дома пробита кровля.

Ранее Приходько сообщил, что жилой массив «Строитель» в Никитовском районе Горловки попал под обстрел ВСУ.

15 мая ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области и пытались атаковать беспилотниками посёлок Белая Берёзка Брянской области.