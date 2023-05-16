Токио, 16 мая, 2023, 08:35 — ИА Регнум. На саммите «Группы семи» (G7), который откроется в Хиросиме 19 мая, в числе прочего будет обсуждаться растущее влияние стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), превращающихся в «ось сопротивления» господству западных государств. Об этом говорится в опубликованной 15 мая статье японской консервативной газеты Sankei.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

В публикации отмечается, что БРИКС в качестве «оси сопротивления Западу может стать центром притяжения для Глобального Юга, как именуют расположенные в основном в Южном полушарии новые индустриальные и развивающиеся страны».

Уточняется, что авторы материала подметили тенденцию к созданию новой общей валюты, которая должна будет заменить американский доллар, и серьёзный рост заявок других стран на вступление в БРИКС.

Также указывается, что вопрос о единой валюте БРИКС будут обсуждать на саммите этого объединения, намеченном на август 2023 года, и главной целью этого обсуждения станет сокращение зависимости от доллара.

Кроме того, добавляется, что рост кредитных ставок в США и конфликт на Украине способствовали росту курса доллара и удешевлению валют развивающихся стран, что идёт вразрез с интересами последних и является причиной их недовольства.

«Велики также опасения по поводу того, что некоторые страны в результате санкций со стороны Вашингтона могут быть исключены из зоны использования доллара», — говорится в статье и уточняется, что по состоянию на конец апреля 19 стран так или иначе выясняли вопрос о возможности присоединения к БРИКС, включая отвергающие ценности Запада Саудовскую Аравию и Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил, что членство Алжира в группе БРИКС принесёт стране пользы больше, чем та помощь, которую она уже получила от международных финансовых организаций. Он уточнил, что БРИКС будет финансировать проекты Алжира и политически объединится со страной после её вхождения в это объединение.