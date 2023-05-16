Вашингтон, 16 мая, 2023, 05:01 — ИА Регнум. США не объявят дефолт, однако ситуация с растущим государственным долгом приведёт к серьёзным экономическим проблемам в стране, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

При этом эксперт считает, что Соединённые Штаты всё же поднимут предельный уровень госдолга.

«Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию — а они сделают это», — сказал он в интервью РИА Новости.

Роджерс также выразил мнение, что США могут обманом заставить всех поверить в то, что собираются объявить дефолт, но всё же откажутся от этого шага. Инвестор считает, что из-за таких шагов «всё будет только ухудшаться».

Он также напомнил, что положение США в настоящее время напоминает обстановку в Британии в 1970-х года, когда накопившиеся экономические проблемы вызвали серьезный кризис. Роджерс добавил, что сейчас, как и тогда, основной удар испытают молодые люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила прогноз по дате дефолта в стране. По ее словам, американский минфин к началу июня больше не сможет отвечать по правительственным обязательствам, если Конгресс Соединённых Штатов не поднимет потолок госдолга.