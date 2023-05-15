Брянск, 16 мая, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Атаку на сотрудников полиции совершил украинский беспилотник в Брянской области. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

ПО данным СКР, сотрудники полиции прибыли в населённый пункт Хоромное после получения информации о его обстреле со стороны ВСУ.

«После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, СКР сообщает, что украинская армия обстреляла дважды город Токмак в Запорожской области с применением кассетных боеприпасов. В результате обстрела повреждения получили жилые дома, здание школы и автотранспорт. По предварительным данным, есть жертвы среди мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области попытался атаковать беспилотник-камикадзе.