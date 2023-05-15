Вашингтон, 15 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Администрация США в ближайшие дни введёт дополнительные санкции против тех, кто вовлечён в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Об этом 15 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы также продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранской военной техники России для применения на Украине. <…> В ближайшие дни мы объявим о введении дополнительных ограничений в отношении тех, кто вовлечён в растущие военно-торговые отношения между Россией и Ираном», — сказал Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

По словам представителя Белого дома, Иран поставляет России в основном беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. При этом Кирби уверен, что Москва ведёт с Тегераном консультации о закупке более современных беспилотников.

По мнению Кирби, Иран планирует купить у России ударные вертолёты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130 на миллиарды долларов. Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США предлагают противостоять «российско-иранской оси», угрожающей США. Джеймс Филлипс и Питер Брукс выразили мнение, согласно которому США и их союзникам нельзя медлить, дожидаясь того, что «американским национальным интересам будет нанесён дополнительный ущерб».

По мнению авторов статьи, Россия и Иран «компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества».