В Тбилиси началась акция с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией

Тбилиси, , 19:36 — REGNUM Противники возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией 15 мая вышли на акцию протеста возле парламента республики в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

Вид на здание парламента Грузии © Александр Патрин/ТАСС

Участники акции требуют запретить полеты, а также критикуют правительство Грузии за одобрение решения Москвы о возобновлении авиарейсов и отмене виз для грузинских граждан. Активисты собрались возле черного входа в парламент, а не с его фасадной стороны, где обычно проводят акции.

По данным журналистов, протестующие принесли плакаты с надписями: «Улетайте вон» и «No to russian flights». Лидеров оппозиции среди участников не заметили.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал два указа: об отмене виз для граждан Грузии и об отмене запрета на полёты в эту страну. Правящая партия «Грузинская мечта» и сформированное ей правительство поддержали инициативу. В минэкономики Грузии спрогнозировали рост доходов в связи нововведениями на 300–400 млн долларов.

В Агентстве гражданской авиации Грузии 15 мая сообщили, что дали разрешение на рейсы между Москвой и Тбилиси российской компании «Азимут». Полёты начнутся с 17 мая.

Категорически против потепления отношений с Россией выступил ряд грузинских оппозиционных партий, в том числе самая крупная из них «Единое национальное движение». Они считают, что шаги Москвы помешают республике получить статус кандидата в ЕС. Такого мнения придерживается президент Грузии Саломе Зурабишвили, но она не может повлиять на ситуацию, так как эта должность является представительской.