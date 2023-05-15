ДНР, 15 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Спецгруппа ВСУ попалась в засаду на «дороге смерти» под Артёмовском. Видео опубликовал 15 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Евгений Биятов/РИА Новости Стелла при въезде в Артёмовск

На кадрах ролика видно, как украинские военные пробираются на автомобиле по ночной дороге и один из них говорит водителю повернуть левее. Сразу за фразой «Аккуратнее здесь» следует яркая огненная вспышка, а в авто ВСУ срабатывают подушки безопасности. Слышно, как один военный крикнул, что жив, а другой — чтобы все отошли от машины. Пламя от взрыва полностью поглотило авто.

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Как сообщает канал, украинские военные попали под обстрел противотанковой ракетой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появились кадры работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям ВСУ. Корреспондент Игорь Жданов рассказал, что сначала украинские военные решили сгруппироваться несколькими подразделениями в одном здании и пускали оттуда свои ПТУРы и поднимали дроны. В итоге потери противника составили четверо «двухсотых» и столько же раненых.