Бухарест, 15 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая рассказал, что вместе со своими коллегами из Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии направил письмо Евросоюзу с просьбой ограничить импорт украинской сельхозпродукции, сообщил портал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Румыния также запросила продление срока зерновой сделки.

«Мы вступим в период сбора урожая, а на складах у фермеров все еще находится большое количество зерна. Эти склады должны быть освобождены за счет капитализации существующих запасов таким образом, чтобы у нас было место для хранения новых урожаев», — заявил румынский министр.

Петре Дая уточнил, что предложенная мера поддерживает румынских аграриев, которые больше не будут сталкиваться с конкуренцией со стороны украинской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, но оставила в силе разрешение на экспорт в остальные государства ЕС. По заявлению Еврокомиссии, в указанный период зерно с Украины могут свободно продавать во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В конце апреля Венгрия выступила за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Будапешт также хотел, чтобы Еврокомиссия компенсировала расходы на транспортировку этих товаров через Восточную Европу.

В мае 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в решении ЕС о направлении украинской сельхозпродукции в Европу содержалась двойная ошибка: африканские страны не получили столь необходимое им зерно и другую продукцию, а фермеры в Европе стали страдать из-за демпинговых цен.