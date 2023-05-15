Минэкономики Грузии: три российские авиакомпании запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми

Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Агентство гражданской авиации Грузии получило от ряда российских перевозчиков запросы на выполнение полётов между странами. Среди направлений, которые планируется охватить авиарейсами, — Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом 15 мая сообщило ведомство. Уточняется, что разрешения получат авиакомпании, в отношении которых не введены санкции.

Самолет идет на взлет © Александр Кряжев/РИА Новости

По данным минэкономики Грузии, сейчас ведомство изучает поступившие запросы от трёх российских перевозчиков, а также проводит консультации со странами, которые поддерживают санкционные ограничения против России.

Как отметил на брифинге после заседания правительства глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили, решение по подавшим заявки компаниям будет принято до конца текущего дня или днём позже. Он также отметил, что Грузия ожидает получить при восстановлении авиасообщения с Россией до $400 млн прибыли в год.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. С этой даты граждане Грузии могут въезжать на территорию России без виз на срок до 90 дней.

Авиасообщение с Грузией прекратили после протестов в Тбилиси, произошедших в августе 2019-го. Поводом для них послужило то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии.