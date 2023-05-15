Солнечногорск, Московская область, 15 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Сын бывшего заместителя посла РФ в Пакистане обвиняется в жестоком убийстве 22-летней девушки. По версии следствия, молодой человек нанёс девушке множественные ножевые ранения, она скончалась во время оказания медицинской помощи. Позже подозреваемый был задержан в московском метро. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Подозреваемый 32-летний Александр пытался ухаживать за девушкой

Днём 12 мая в службу спасения поступил звонок от одного из жителей дома на улице Дзержинского в Солнечногорске. Мужчина сообщил, что в подъезде своего дома в луже крови обнаружил 22-летнюю соседку. На место направили наряд скорой помощи, к моменту приезда врачей девушка ещё была жива. Из-за множественных ранений и тяжелых повреждений девушка потеряла слишком много крови. Она скончалась во время оказания ей помощи.

«В ходе оказания медицинской помощи скончалась 22-летняя девушка. Во время осмотра тела были обнаружены две колото-резанные раны шеи, три колото-резанные раны левого плеча и одна колотая рана в правую височную область», — рассказал собеседник агентства.

Врачи сообщили о смерти девушки в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 32-летний Александр Березюк — сын экс-заместителя посла РФ в Пакистане Владимира Березюка. Мужчину задержали по горячим следам на одной из станций метро в Москве. Он был доставлен на допрос, где сознался в содеянном. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу по решению суда.

«Следствие по делу продолжается с целью сбора всех необходимых доказательств, проведён следственный эксперимент с участием обвиняемого на месте происшествия, проводятся экспертизы изъятых предметов: ножа, мобильных телефонов, ноутбука и образцов крови», — рассказал собеседник агентства.

По информации ИА REGNUM, девушка училась в Академии МВД и занималась блогерством. У погибшей было много поклонников, среди которых был и Александр. Он пытался ухаживать за девушкой, но та отвечала ему отказом. По информации источника, погибшая жаловалась на обвиняемого — девушка говорила знакомым, что Александр её преследует и ведёт себя очень настойчиво.

По данным следствия, знакомые обвиняемого часто отмечали вспыльчивость Александра. У многих в телефоне он записан как «Псих» и другими более нецензурными словами.