Москва, , 13:38 — REGNUM В Солнечногорске арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки. Об этом сообщил ГСУ СК России по Московской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, мужчина поссорился со своей знакомой 12 мая в подъезде дома на улице Дзержинского в Солнечногорске и во время конфликта нанёс ей множественные ножевые ранения. Девушка от полученных травм и кровопотери скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружил её сосед.

На данный момент правоохранителям удалось задержать подозреваемого на одной из станций московского метро. По факту убийства возбудили уголовное дело. Суд арестовал обвиняемого.

«В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал следователю об обстоятельствах и мотивах совершенного им преступления. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил ГСУ СК России по Московской области

Следственный отдел продолжает расследование дела и собирает необходимые доказательства для представления дела в суд.

Ранее ИА REGNUM писал, что в Новосибирской области подростка обвинили в убийстве несовершеннолетней. По версии следствия, утром 9 мая в одном из домов города Искитима обвиняемый нанёс тяжёлым предметом множественные удары по голове 17-летней знакомой.