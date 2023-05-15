Киев, 15 мая, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) заподозрили украинского олигарха Дмитрия Фирташа в махинациях, нанёсших стране многомиллиардный ущерб. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщило агентство «РБК-Украина».

V.Diegtiar Дмитрий Фирташ

По данным источника, сотрудники ведомства сегодня вручат Фирташу уведомления о подозрении. Аналогичный документ получат ещё восемь топ-менеджеров его компаний. Сообщается также, что утром этого же дня у них прошли обыски. В частности, силовики посетили «Региональную газовую компанию», которую связывают с олигархом.

Отмечается, что украинские правоохранители установили схему действий, по которой структуры Фирташа приобретали топливо у его же компании, но фактически получали только 30% нужного объёма, а «дефицит» покрывался за счёт государственного газа. По данным «РБК-Украина», так олигарх стал богаче на 18 млрд гривен (более $480 млн) за семь лет.

В марте 2014 года Фирташа задержали в Австрии по запросу США, которые обвиняют его в коррупции за пределами Украины. С того момента он проживает в Австрии в ожидании экстрадиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ещё одной компании, которую связывают с Фирташем, потребовали более 306 млн долларов США. Арбитраж Крыма пересматривал крупный иск к владельцу завода «Крымский титан» — ООО «Титановые инвестиции» и киевской компании «Юкрейниан Кемикал Продакс», которую связывают с олигархом.