Краматорск, ДНР, 15 мая, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Украинский самолёт осуществил очередной пуск французско-британской ракеты Storm Shadow над Краматорском в ДНР, сообщила 15 мая «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«Пуск осуществлён примерно в 11:03», — говорится в материале.

Отмечается, что бойцы ВСУ выбрали пусковой рубеж в этом районе как наиболее подходящем.

Кроме того, сутками ранее ВСУ выпустили ракету Storm Shadow из воздушного пространства над Краматорском.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные ударили по Луганску ракетой Storm Shadow 15 мая. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

По словам военного эксперта из ЛНР полковника Виталия Киселева, в результате атаки никто не пострадал. Как уточнил он, в городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

Ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ якобы не использовали крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Как заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, в административное здание бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, которое стало целью обстрела со стороны ВСУ, попали две ракеты. В результате разрушен четвёртый этаж.