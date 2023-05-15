Мелитополь, 15 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Российские войска нанесли высокоточные удары по позициям украинской армии в городе Гуляйполе, который находится на временно захваченной Киевом части Запорожской области. Об этом 15 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В Запорожской области во временно оккупированном режимом Зеленского городе Гуляйполе точные прилёты по одному из административных зданий, используемому боевиками ВСУ в качестве расположения», — написал он.

Рогов отметил, что после этого со стороны Киева можно ожидать ложных заявлений о том, что этот удар нанесли по «мирному объекту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, обозреватель Forbes Крейг Хупер написал, что Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе и поставляемую странами Запада. Он уточнил, что из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых западных гаубиц, которые уже поставили Украине, более трети уже повреждены или уничтожены.