Москва, 15 мая, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе и поставляемую странами Запада. Об этом написал в статье для Forbes Крейг Хупер.

Иван Шилов ИА REGNUM M109L

«Темпы потерь Украины жестоки. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц, которые доставили на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены», — сообщил Хупер.

В статье говорится, что Украина получила не менее 390 единиц артиллерийских орудий и 440 самоходных артиллерийских систем.

Автор уточнил, что российские силы активно наносят удары по самоходным артиллерийским системам, включая польские AHS Krab и американские M109.

«Уровень потерь от 18–21%. Из более чем 180 доставленных машин по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены», — говорится в материале.

Хупер добавил, что снимки успешных российских ударов свидетельствуют о том, что примерно половину уничтоженных мобильных гаубиц поймали в неподвижных огневых точках.

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Как сообщало 13 мая ИА REGNUM, на Украине после объявленной практически во всех регионах страны воздушной тревоги прозвучали взрывы. По сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, в Тернополе и Львове, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне прозвучали взрывы. Военкоры «Русской Весны» написали, что удар возмездия наносится по Украине: в небе «стратеги» ВКС, взрывы прогремели в западной части. В ночной операции также задействовали флот.