Пушилин: на артёмовском направлении уже заметили новую западную технику ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: на авдеевском и артёмовском на авдеевском и артёмовском направлениях уже зам
Донецк, 15 мая, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Российские военные на авдеевском и артёмовском направлениях в Донбассе уже заметили новую западную технику из последних поставок украинской армии, в частности бронетранспортёры. Об этом 15 мая рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы начинаем замечать на разных участках линии соприкосновения как раз новую технику. Мы видим на авдеевском, артёмовском направлении, по крайней мере, это из последних отчётов», — сказал он.
Врио главы ДНР уточнил, что речь идёт о бронетранспортёрах и другой технике из поставок для ВСУ. При этом Пушилин отметил, что российские войска учатся бороться с ней, и подчеркнул, что они готовы и к этому.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что киевские войска активизировались по всей линии фронта. Однако, по его мнению, это ещё не контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировали ранее.