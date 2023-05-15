Донецк, 15 мая, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Российские военные на авдеевском и артёмовском направлениях в Донбассе уже заметили новую западную технику из последних поставок украинской армии, в частности бронетранспортёры. Об этом 15 мая рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы начинаем замечать на разных участках линии соприкосновения как раз новую технику. Мы видим на авдеевском, артёмовском направлении, по крайней мере, это из последних отчётов», — сказал он.

Врио главы ДНР уточнил, что речь идёт о бронетранспортёрах и другой технике из поставок для ВСУ. При этом Пушилин отметил, что российские войска учатся бороться с ней, и подчеркнул, что они готовы и к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что киевские войска активизировались по всей линии фронта. Однако, по его мнению, это ещё не контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировали ранее.