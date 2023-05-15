Париж, 15 мая, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью газете L’Opinion, что Россия якобы уже геополитически проиграла конфликт на Украине, так как стала «зависимой» от Китая, вызвали волну критики со стороны пользователей соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Один из пользователей предположил, что французский лидер живёт в параллельной вселенной, а другой подчеркнул, что Франция фактически является вассалом США, и это, по его мнению, худшее, что может случить со страной.

«Россия проводит независимую политику, в отличие от нас», — отметил ещё один читатель.

«Китай и Россия смеются над Макроном», — добавил другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее по итогам встречи Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским стало известно, что Франция в течение ближайших дней намерена обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC и обучить их использованию этой техники. Также Париж сосредоточит усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины и примет активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по военной помощи Киеву и обучению боевиков ВСУ.