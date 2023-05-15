Луганск, 15 мая, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва. Об этом 15 мая сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Два прилёта в район автовокзала в Луганске! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал он.

Мирошник уточнил, что, как рассказали очевидцы, первый из взрывов был глухим, а второй — раскатистым, как 100%-ный прилёт.

Как позднее написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удар был нанесён по территории бывшего авиационного училища штурманов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб и один получил ранение в результате обстрела города со стороны ВСУ. Погибшим оказался мужчина 1954 года рождения, а раненой — женщина 1978 года рождения.