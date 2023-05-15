Дублин, 15 мая, 2023, 08:43 — ИА Регнум. В городе Банкрана, расположенном в северной части Ирландии, подожгли центр для беженцев с Украины. Об этом 15 мая сообщило издание Donegal Daily со ссылкой на местную полицию и комментарий владельца помещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что сообщение о пожаре в указанном помещении поступило в противопожарные службы поздно вечером 11 мая.

«Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром», — написал по этому поводу владеющий помещением бизнесмен Питер Кейси в Twitter.

Также указывается, что местные правоохранители уточнили, что в момент возгорания в здании, где находится центр, никого не было.

При этом представитель полиции заявил, что в ходе расследования будет установлен мотив совершивших поджог. С февраля 2022 года, по информации властей Ирландии, в страну прибыли свыше 70 тысяч беженцев с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Власти сообщества намерены давать им дополнительные выплаты как мотивацию для возвращения домой.