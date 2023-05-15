Пхеньян, 15 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Активное взаимоотношение Японии и стран Североатлантического альянса может довести страну до краха. Такое мнение выразила научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По словам эксперта, желание Токио «построить военную державу» подорвёт в конце концов стабильность в стране и доведёт её до «второй гибели».

«Японии следует понимать, что её военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны», — спрогнозировала Ким Соль Хва.

Как сообщало ИА REGNUM, планы НАТО открыть свой офис в Токио свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. Об этом 10 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее японская газета Nikkei сообщала о переговорах представителей НАТО и правительства Японии по поводу открытия офиса. Представительство альянса в азиатской стране будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как предполагается, также смогут принимать участие Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.