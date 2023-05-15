Японию из-за сотрудничества с НАТО ждёт гибель — корейский эксперт
Корейский эксперт Ким Соль Хва: сотрудничество с НАТО доведёт Японию до «второй» гибели
Пхеньян, 15 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Активное взаимоотношение Японии и стран Североатлантического альянса может довести страну до краха. Такое мнение выразила научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам эксперта, желание Токио «построить военную державу» подорвёт в конце концов стабильность в стране и доведёт её до «второй гибели».
«Японии следует понимать, что её военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны», — спрогнозировала Ким Соль Хва.
Как сообщало ИА REGNUM, планы НАТО открыть свой офис в Токио свидетельствуют о намерении продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и усилить блоковое противостояние. Об этом 10 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее японская газета Nikkei сообщала о переговорах представителей НАТО и правительства Японии по поводу открытия офиса. Представительство альянса в азиатской стране будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как предполагается, также смогут принимать участие Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.