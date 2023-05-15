«РВ»: военные ВСУ прячутся в Артёмовске по подъездам

Артемовск, , 05:17 — REGNUM Украинские военнослужащие целыми подразделениях прячутся в Артёмовске в квартирах и подъездах жилых домов. Соответствующее видео опубликал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы отметили, что российские подразделения вычисляют, где в засадах сидят бойцы ВСУ и «когда есть возможность вызывают артиллерию».

Как сообщало ИА REGNUM, Снигиревка используется украинскими военными как пункт для перемещения сил в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. После мощных ударов российской авиации в ней боятся на постоянной основе размещать войска и технику.

Вооружённые силы Украины превратили несколько населённых пунктов в Харьковской области в свои укрепрайоны. Об этом заявил командир танкового батальона ВС России с позывным Бай.