РИА Новости: ВСУ сделали из ряда сел в Харьковской области укрепрайоны

Москва, , 21:27 — REGNUM Вооружённые силы Украины превратили несколько населённых пунктов в Харьковской области в свои укрепрайоны. Об этом заявил командир танкового батальона ВС России с позывным Бай.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть ряд населённых пунктов, находящихся на территории противника (в Харьковской области. — Прим. ред.), которые превращены уже в укрепрайоны», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Бая, мирных жителей в данных сёлах нет.

Военнослужащий уточнил, что танкисты ВС России ежедневно выезжают и работают по укрепрайонам врага.

Ранее военнослужащий рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины не пытаются атаковать позиции российской армии и лишь удерживают имеющуюся линию обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская администрация в Харьковской области рекомендовала жителям выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В Харьковской области под контролем ВС РФ находятся почти 30 населённых пунктов.