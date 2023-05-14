Берлин, 14 мая, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию оставил в салоне автомобиля, на котором он ранее был доставлен в офис канцлера Олафа Шольца, свой смартфон. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины», — говорится в публикации.

Уточняется, что в упомянутом автомобиле украинский лидер забыл и пауэрбанк.

Сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ вернул Зеленскому его имущество, однако в связи с этим вылет был ненадолго задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.

Зеленский в ходе визита заявил, что наступление ВСУ начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося наступления.

Также он заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.