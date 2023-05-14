Анкара, 14 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Турции закрылись избирательные участки на выборах парламента и президента страны.

Денис Соловых/ТАСС Избирательный участок в Турции

Граждане Турции на протяжении девяти часов (с 8:00 до 17:00) выбирали президента страны, которому предстоит править государством в течение ближайших пяти лет, а также 600 депутатов парламента.

По информации Высшей избирательной комиссии, в 81 провинции были установлены свыше 190 тысяч урн для голосования. Право проголосовать имеют60 721 475 жителей Турции, большинство из них женщины — свыше 30,7 млн.

Голосование на участках за рубежом проходило с 27 апреля по 9 мая, в нём приняли участие более 1,8 млн граждан.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выборы в Турции проходят «без проблем» и должны пойти на пользу развитию демократии в стране.

Социологи полагают, что вероятен второй тур. По данным опросов, Кемаля Кылычдароглу готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43–45%. Если первый тур не выявит победителя, второй будет проведён 28 мая.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы в Турции: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения безосновательны.

Вместе с тем представители турецкой оппозиции заявили о желании «улучшать отношения с Россией». Заместитель главы партии Кылычдароглу Огуз Салыджы отметил, что в случае победы на выборах новые власти будут стремиться к хорошим отношениям со всеми странами-соседями и что в отношениях с Россией есть некоторые проблемы, но они могут быть решены.